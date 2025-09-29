ΚΚΕ: Το εργατικό-λαϊκό κίνημα θα επιβάλλει την πραγματική τιμωρία των ενόχων του εγκλήματος των Τεμπών

0

«Είναι ύπουλοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι το βασικό είναι άμεσα να ξεκινήσει η δίκη»

«Η άρον άρον σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη των κατηγορουμένων για το έγκλημα στα Τέμπη, αποτελεί άλλη μια πρόκληση της δικαιοσύνης απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους, απέναντι στο εργατικό-λαϊκό κίνημα που από την πρώτη στιγμή παλεύει για την αποκάλυψη της αλήθειας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Είναι ύπουλοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι το βασικό είναι άμεσα να ξεκινήσει η δίκη. Το κύριο ζήτημα είναι με τί όρους θα ξεκινήσει, όπως καταγγέλλουν και οι συγγενείς των θυμάτων. Γιατί δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από την κοινή λογική για να κατανοηθεί ότι πρέπει να προηγηθεί μια πλήρης και εξαντλητική ανακριτική διαδικασία, για να προσδιοριστούν όλα τα αδικήματα και όλοι οι κατηγορούμενοι, όσο ψηλά κι αν φτάνουν. Όλα τα άλλα είναι καθαρή συγκάλυψη.

Η κυβέρνηση νομίζει ότι με την αγαστή συνεργασία της δικαιοσύνης θα μπορεί να εφαρμόσει παντού τις "φαστ τρακ" διαδικασίες που ακολούθησε στις προανακριτικές επιτροπές Τριαντόπουλου και Καραμανλή για να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της, για να αθωώσει το σύστημα του κέρδους και το κράτους του, που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή, δημιουργώντας συνεχώς νέα Τέμπη» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Ό,τι και να κάνουν κυβέρνηση και δικαιοσύνη, το εργατικό-λαϊκό κίνημα θα επιβάλλει την πραγματική τιμωρία όλων των ενόχων και του συστήματος που τους θρέφει. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».