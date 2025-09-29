Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

0

«Με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ»

«Η Ελλάδα βυθίζεται σε ένα καθεστώς αυθαιρεσίας και φόβου, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Η νέα έκθεση του Govwatch για το Κράτος Δικαίου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει χώρα φόβου. Μια χώρα όπου:

* Πολίτες με αναπηρία σύρονται σε πορτμπαγκάζ επειδή "μοιάζουν" με μετανάστες.

* Δημοσιογράφοι παρακολουθούνται και φιμώνονται.

* Η δικαστική εξουσία καλείται να χειροκροτήσει αντί να αποδώσει δικαιοσύνη», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Είναι καθεστώς αυθαιρεσίας».

«Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι ασφάλεια σημαίνει περισσότερη καταστολή, ότι ευημερία σημαίνει προνόμια για λίγους, ότι δημοκρατία σημαίνει ότι η κοινωνική πλειοψηφία πρέπει να σωπάσει. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική:

* Δεν υπάρχει ασφάλεια όταν η αστυνομία λειτουργεί ως παρακράτος.

* Δεν υπάρχει ελευθερία όταν η ελευθερία του Τύπου καταρρέει.

* Δεν υπάρχει δημοκρατία όταν οι θεσμοί λειτουργούν με καθεστωτικούς όρους», τονίζει η Νέα Αριστερά και δηλώνει πως «δεν θα συμβιβαστεί με αυτή τη βαρβαρότητα»:

«Υπερασπιζόμαστε κάθε πολίτη, Έλληνα ή μετανάστη, απέναντι στη στοχοποίηση. Απαιτούμε διαφάνεια και δικαιοσύνη, όχι κουκούλωμα και ψέματα. Διεκδικούμε την αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου και της ισότητας απέναντι στον νόμο».

«Η κυβέρνηση επενδύει στον φόβο. Εμείς επενδύουμε στην ελπίδα. Η κυβέρνηση χτίζει μίσος. Εμείς χτίζουμε αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση προσφέρει ζούγκλα. Εμείς παλεύουμε για μία κοινωνία ισότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.