Σαμαράς για υπόθεση Novartis: Δεν αρκεί η τιμωρία των φυσικών αυτουργών

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου

Με δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τοποθετήθηκε για την υπόθεση Novartis, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή εφαρμογή του νόμου αλλά απαιτείται η πλήρης απονομή Δικαιοσύνης.

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη! Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Novartis! Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια», αναφέρει η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού.