Κοντογεώργης για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: Aπαιτούνται σχεδόν τριπλάσια πλεονάσματα για να υλοποιηθούν όσα προτείνει η Αξιωματική Αντιπολίτευση

0

«Απαιτείται χρόνος αφομοίωσης των μέτρων και, βέβαια, να τα δεις στην πράξη»

Το κυβερνητικό «καλάθι της ΔΕΘ» από τη μία, οι εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής από την άλλη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο ΕΡΤnews.

Εισαγωγικά, για το κυβερνητικό «καλάθι», ο υφυπουργός υπογράμμισε το ενδιαφέρον που έδειξαν οι πολίτες για τα μέτρα της κυβέρνησης, καθώς αυτά «αφορούν μισθωτούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, νέους συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, άρα αρκετούς. Είχαν ως στόχευση την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, να συνεχισθεί η ανάπτυξη με έναν τρόπο που δεν θα υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και, βέβαια, το δημογραφικό».

Ειδικά, δε, για τη φορολογική μεταρρύθμιση επεσήμανε ότι αυτή έρχεται στο γνωστό πλαίσιο συνέχισης της πολιτικής μείωσης των φόρων, ενώ πρόσθεσε πως «απαιτείται χρόνος αφομοίωσης των μέτρων και, βέβαια, να τα δεις στην πράξη».

Στο άλλο θέμα, τις προτάσεις της μείζονος αντιπολίτευσης, ο κ. Κοντογεώργης αντέτεινε ότι «αν έπρεπε να υλοποιηθεί η οικονομική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκε το Σάββατο το απόγευμα, θα απαιτούνταν "υπερθηριώδη πλεονάσματα"». Όπως ανέλυσε, δε, το ΠΑΣΟΚ «παρουσίασε ένα πλαίσιο μέτρων περίπου 4 δισ., μένει να εξειδικευθεί και σήμερα. Αυτά αφορούν το ΕΚΑΣ, την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας (400 εκατ. φέτος, 800 του χρόνου), 13ος μισθός, δηλαδή 1,3 δισ., 13η σύνταξη κ.ά.». Εν κατακλείδι, «υπάρχει ένα πλαίσιο μέτρων που για να μπορέσει να τα υλοποιήσει αυτήν τη στιγμή η ελληνική οικονομία, θα έπρεπε να είχαμε υπερθηριώδη, σχεδόν τριπλάσια πλεονάσματα», τόνισε.

Το πλεόνασμα είναι κοντά στα 6 δισ. αλλά «από αυτά μπορούσε να διατεθεί το 1,7 γιατί, δυστυχώς, είμαστε μια χώρα που χρωστάει -έχουμε βελτιώσει πολύ τον λόγο, δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ- και πρέπει να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος», διεμήνυσε, διατυπώνοντας συγχρόνως το ερώτημα, με αποδέκτη το ΠΑΣΟΚ: «Όταν λες 4 δισ. έξτρα μέτρα, αυτό πρέπει να έχει τριπλάσιο πλεόνασμα, πώς θα γεννηθεί αυτό;». Εκτός αν κοπούν δαπάνες από κάπου, όπως συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν και οι γενικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οροφή δαπανών. «Χρειάζονται εξηγήσεις», συμπέρανε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παρατήρησε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση «ανακοίνωσε και πράγματα που ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση ή έχουν υλοποιηθεί». Επί της αρχής, πάντως, «καλό είναι να αποστούμε από ένα κλίμα τοξικότητας και να συζητάμε επί προτάσεων. Αυτό είναι καλό για τη Δημοκρατία, τη χώρα, το πολιτικό σύστημα», σημείωσε.

Τέλος, στο ερώτημα γιατί ενώ η κυβέρνηση είναι γενικά αντίθετη στη μείωση του ΦΠΑ, αλλά εφαρμόζει, την ίδια στιγμή, ανάλογα μέτρα σε ορισμένα νησιά, διευκρίνισε: «Δεν αντιμετωπίζουμε με εμμονή το θέμα του ΦΠΑ». Άλλωστε, όπως συμπλήρωσε, «δεν θα έφτανε όλο το όφελος στον καταναλωτή», ενώ υπάρχει και υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Στα ακριτικά νησιά, αντιθέτως, η απορρόφηση της μείωσης από την αλυσίδα πριν τον καταναλωτή είναι «πιο εύκολο να εντοπισθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».