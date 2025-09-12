Φλωρίδης για τις αντιδράσεις δικηγόρων στο άρθρο 18: Πώς έζησαν τόσα χρόνια με τον τρόμο;

0

Ο υπουργός υπενθυμίζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Με ανάρτησή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τοποθετείται για το άρθρο 18 του νέου νομοσχεδίου σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικογραφία, απαντώντας σε αντιδράσεις του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο υπουργός υπενθυμίζει ότι η διάταξη αυτή είχε νομοθετηθεί το 2014 από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ίσχυσε επί πέντε χρόνια χωρίς να προκαλέσει προβλήματα ή αντιδράσεις, και καταργήθηκε σιωπηρά το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Φλωρίδης επισημαίνει ότι η σημερινή επαναφορά της διάταξης αποτελεί συμμόρφωση της χώρας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ προσθέτει και νέες εγγυήσεις για την προστασία των διαδίκων, όπως η δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, υπενθυμίζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που θέτουν σαφώς ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι απόλυτο και μπορεί να περιοριστεί για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή προστασίας τρίτων.

Η ανάρτηση Φλωρίδη;

«”Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μ’ αυτό μου φέρνει τρόμο”!

Αυτή είναι μεταξύ των άλλων, η ανάρτηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία επαναλαμβάνουν ενθέρμως και διάφοροι ποινικολογούντες και μη Δικηγόροι, ιδιαιτέρως οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενοι στο άρθρο 18 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, σχετικά με το δικαίωμα προσβασης στο υλικό της δικογραφίας.

Έχει ενδιαφέρον να το δούμε:

To 2014, η κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ, με Πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά και Αντιπρόεδρο τον κ. Βενιζέλο, έφερε στη Βουλή προς ψήφιση την ενσωμάτωση της με αριθμό 2012/13/ΕΕ, Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Τα άρθρα 7 και 8 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, προέβλεπαν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη δικογραφία, ορίζοντας τα εξής: