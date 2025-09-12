Απειλές για τη ζωή του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – «Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες τέλος»

0

Συνελήφθη ο άνδρας που τον στοχοποίησε

Απειλές για τη ζωή του αποκάλυψε πως δέχτηκε μέσω Facebook ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στον άνθρωπο που τον έβαλε στο στόχαστρο.

Ο υπουργός απάντησε σε αναρτήσεις στα social media που τον στοχοποίησαν, με μήνυση που είχε ως αποτέλεσμα ο χρήστης του Facebook που αναφερόταν στον ίδιο να συλληφθεί.

«Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς», γράφει σε δική του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης.

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος», επεσήμανε κλείνοντας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: