Κοντογεώργης για μέτρα ΔΕΘ: Μέχρι και τέσσερις μισθοί το όφελος για τις οικογένειες

Από μια αντίφαση, όπως υποστήριξε, της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του το βράδυ της Τρίτης, στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, «Η αντιπολίτευση μέχρι το Σάββατο μιλούσε για "ψίχουλα" και μετά για "απόπειρα εξαγοράς" με τη μεταρρύθμιση που παρουσιάσθηκε».

Και, αφού υποστήριξε τη συνέχιση της σημερινής οικονομικής πολιτικής, απευθύνθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «αν υπάρχει κάποια πρόταση για διαφορετικό μείγμα πολιτικής που οδηγεί σε δημοσιονομική σταθερότητα, φέρνει ανάπτυξη, βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό κράτος, και ταυτόχρονα μια οικονομική πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, να την ακούσουμε». «Συγκροτημένα δεν την έχουμε ακούσει μέχρι τώρα», επεσήμανε και εξέφρασε την ελπίδα του «να να ακούσουμε κάποιες προτάσεις τουλάχιστον από αυτές που λογίζονται ως υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις - και θα έχουν την ευκαιρία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις επόμενες ημέρες. Και, όταν έρθει το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή, οι πολιτικές δυνάμεις θα τοποθετηθούν». «Θέλουν να στηρίξουν την ελληνική οικογένεια; Θέλουν να στηρίξουν τη μεσαία τάξη; Θέλουν κάτι άλλο;», διερωτήθηκε επίσης.

Μέχρι και τέσσερις μισθοί θα είναι το όφελος για τις οικογένειες, όπως το προσδιόρισε εξάλλου, και εξήγησε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει την απευθείας αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από μια μείωση του ΦΠΑ που δεν θα έφτανε στους πολίτες, όπως και η διεθνής εμπειρία μαρτυρά.

Ενώ συγχρόνως περιέγραψε και τον κεντρικό κυβερνητικό στόχο για «δίκαιη και αναλογική κατανομή του μερίσματος της ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», υπογραμμίζοντας, έτσι, τη σημασία της περιφερειακής σύγκλισης. «Η πολιτική μας είναι οικονομικά και κοινωνικά συμπεριληπτική. Δεν μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία μόνο με κάποιους, κοινωνικοπολιτικά, γεωγραφικά». Και σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, «Ελλάδα χωρίς περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Κάνουμε αρκετά πράγματα εκεί και θα γίνουν ακόμη περισσότερα».

Ενώ μίλησε και για το δεύτερο στόχο της διπλής σύγκλισης, σημειώνοντας ότι «αυτά τα χρόνια η χώρα έχει πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετά ζητήματα».

Αφού διέψευσε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρατήρησε επιπροσθέτως: «Και αν κάνουμε το λάθος ως κυβέρνηση - αλλά δεν το κάνουμε γιατί ο πρωθυπουργός δίνει τον τόνο - να σκεφτούμε ότι είμαστε (σ.σ. σε προεκλογική περίοδο), θα χαθεί παραγωγικός χρόνος». Εξάλλου, «έχουμε μπροστά μας είκοσι μήνες», επανέλαβε και κοινοποίησε το κυβερνητικό σχέδιο για «γείωση της κυβερνητικής πράξης σε αυτά που απασχολούν τους πολίτες, και υλοποίηση και επιτάχυνση όσων έχουμε υποσχεθεί».

Επιπλέον, «ο στόχος μας είναι να υπάρχει συνεχής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης κάθε συμπολίτη μας και ταυτόχρονα η χώρα να συνεχίσει τα βήματα προόδου που έχει κάνει. Όσο περισσότερο αισθανθεί κάθε πολίτης την αλλαγή στην καθημερινότητά του, τόσο καλύτερα είναι», δήλωσε και επικαλέσθηκε «μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην υγεία, την παιδεία, το κράτος πρόνοιας, συγκεκριμένες πολιτικές που αναπτύσσονται στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Σε όλο το εύρος του κυβερνητικού έργου εξελίσσονται πολιτικές, οι οποίες και στο τέλος θα αξιολογηθούν».

Σε ερώτημα δε, για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να επιλέξει πολιτικό αντίπαλο».

Συγχρόνως πάντως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε στην «πρόσφατη πολιτική εμπειρία από εποχές όπου κυριάρχησε ρητορική μίσους, ένας διαιρετικός λόγος, που δεν ωφέλησε σε τίποτε. Σε ένα βαθμό υποδαύλισε πάθη που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε». Και συνέχισε: «Όσοι σκέφτονται λογικά, κάθονται στο ίδιο κλαδί, και (αυτό) δεν πρέπει να πριονίζεται».

Η συνέντευξη έκλεισε με την κατάθεση της πολιτικής στρατηγικής του κυβερνώντος κόμματος, εκ μέρους του Θ. Κοντογεώργη: «Το 2016 ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε με την πολιτική, προγραμματική πρότασή του, μια πλατιά πολιτική συμμαχία που θεωρώ ότι - με τις διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρχουν - ακόμη είναι ισχυρή, είναι στέρεη. Κατά πόσο αυτή θα φθάσει μέχρι τις εκλογές και με τον τρόπο που το είδαμε το 2023, θα το δούμε. Αυτή είναι η βάση του οικοδομήματος και αυτό αφορά πολλούς ανθρώπους ευρύτερα».

Τέλος, «παρά τα προβλήματα και τις ενστάσεις που μπορεί να υπάρχουν - ακόμη και για επιλογές του πρωθυπουργού σε σχέση με τους πολίτες και για πράγματα που έχουν γίνει - η εικόνα του πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που προσπαθεί και φέρνει αποτελέσματα».