Δένδιας: Στόχος ένα οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και θα δημιουργεί εξαγώγιμα προϊόντα

Τι είπε για τη νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η κύρια στόχευση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και να μπορέσει να δημιουργήσει εξαγώγιμο προϊόν. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας, χθες, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο Forum του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» και του in.gr, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε συζήτηση με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκη.

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας «για πρώτη φορά έχει ανακοινωθεί» και «υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στο τι θα γίνει τα επόμενα είκοσι χρόνια».

«Άρα οποιοσδήποτε θέλει να επενδύσει στην Εθνική Άμυνα – και ιδίως αναφερόμαστε σε ένα ελληνικό οικοσύστημα – είναι καλοδεχούμενος» συμπλήρωσε.

Για τη νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις, επισήμανε ότι «δημιουργούμε ένα σχήμα με το οποίο στρατεύσιμοι οι οποίοι έχουν επαγγελματικά προσόντα υψηλά ή ένα γνωστικό αντικείμενο που μας χρειάζεται -διδακτορικά στις νέες τεχνολογίες- θα κάνουν μια «ιδιαίτερη» θητεία και θα αξιοποιούνται».

«Από εκεί και πέρα έχουμε την ευκαιρία ακόμα και απόστρατους αξιωματικούς δικούς μας οι οποίοι έχουν γνώση τεχνολογιών και έχουν τελειώσει πανεπιστήμια του εξωτερικού με έξοδα του ελληνικού Κράτους που τους έχει δώσει μια σημαντική τεχνογνωσία, να τους αναμείξουμε σε αυτή την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας πραγματικότητας για τις Ένοπλες Δυνάμεις» ξεκαθάρισε.

«Είμαστε», συμπλήρωσε, «ούτε 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Χρειαζόμαστε το σύνολο του ανθρώπινου κεφαλαίου που μπορούμε να παρατάξουμε. Ουδείς περισσεύει».

Εξήγησε, δε, ότι υπάρχει η δυνατότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μπορούν να προσληφθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις «και άτομα τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και τα οποία δεν προέρχονται από τις Στρατιωτικές Σχολές».

Για το μισθολογικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Από 1ης Οκτωβρίου θα υπάρξουν αυξήσεις από 13% έως και 25%, οι οποίες δεν είναι από επιπλέον λεφτά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αλλά από εξοικονομήσεις μέσα στον δικό μας προϋπολογισμό».

«Από χρήματα που υπήρχαν ήδη. Δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος» διευκρίνισε.

Επίσης, τόνισε ότι δημιουργούνται «καλύτερες συνθήκες ζωής» για τα στελέχη.

Αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόγραμμα «που μετά το 2030 δίνει σπίτι σε κάθε στέλεχος που μετατίθεται».

«Αυτό είναι αύξηση μισθού της τάξης του 30-40%. Ξέρουμε όλοι πόσο είναι τα νοίκια στην Ελλάδα σήμερα. Μην πω στα νησιά, που είναι αδύνατον να βρεις σπίτι. Και είναι σαφές ότι με τις περαιτέρω εξοικονομήσεις που μπορούμε να κάνουμε πιθανώς να προχωρήσουμε σε περίπου ένα με ενάμιση χρόνο σε ένα νέο κύκλο αυξήσεων μισθών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από χρήματα που ήδη διατίθενται» συμπλήρωσε.

Για το νομοσχέδιο για τη θητεία υπογράμμισε ότι θα τεθεί στο υπουργικό συμβούλιο εντός Σεπτεμβρίου ενώ θα αφορά «στην καριέρα των Αξιωματικών, των Υπαξιωματικών, των ΕΠΟΠ, το νέο Μισθολόγιο, τις Στρατιωτικές Σχολές, τη Θητεία, την Εφεδρεία και θα έχει και διάφορες άλλες συμπληρωματικές διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα ανέφερε «τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη, το νέο μεγάλο οικιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα είναι μέχρι το 2030 και μετά, μέχρι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε πλήρως τις ανάγκες, στο 100%».

Δεν παρέλειψε να τόνισε ότι υπάρχει «εσωτερική χρηματοδότηση για αυτό» και «οι εξοικονομήσεις έχουν βρεθεί».

Για την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι είναι «ένας σοβαρός γεωπολιτικός παράγων» ενώ πρόσθεσε: «Η Ελλάδα σέβεται την Τουρκία, την υπολογίζει, αλλά από κει και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι το μέγεθος της Τουρκίας θα υποχρεώσει την Ελλάδα, οποιαδήποτε Ελληνική Κυβέρνηση, να αποστεί από τις πάγιες εθνικές θέσεις».

Για την εποχή Τραμπ, ο κ. Δένδιας είπε ότι «έχουμε ζήσει τον Πρόεδρο Τραμπ επί τέσσερα χρόνια και πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία μου εκείνη την εποχή δεν ήταν καθόλου κακή».

«Υπέγραψα μία συμφωνία με τον Μάικ Πομπέο και είχαμε μια καθαρή συνεννόηση με το “Trump One Administration” σε πολύ δύσκολες συνθήκες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θυμίζω το καλοκαίρι του 2020, το καλοκαίρι του 2021. Άρα, παρότι κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός, πρέπει να σας πω ότι το παρελθόν μάς διδάσκει ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Από το μπορούμε να έχουμε μέχρι το να έχουμε βέβαια υπάρχει μια απόσταση» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με την Ιταλία για τις δύο φρεγάτες «Bergamini» ανέφερε «τις επόμενες 45 ημέρες» πιθανώς να μπορέσουμε «να φτάσουμε σε ένα σημείο συμφωνίας με την ιταλική πλευρά, να υπογραφεί ένα μνημόνιο».

Για το αντιαεροπορικό και αντί-drone «Θόλο» ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις «με μια σειρά από εταιρείες, συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τις ανάγκες του «Θόλου» που είναι σχεδιασμένος, ξέρουμε τι θέλουμε».

«Είναι θέμα τιμής και είναι και θέμα συμπαραγωγής. Στον «Θόλο» ζητάμε συμπαραγωγή. Δεν ζητάμε απλώς να αγοράσουμε κάτι να το φέρουμε στην Ελλάδα» ξεκαθάρισε.

Επανέλαβε, δε, ότι για «πρώτη φορά έχουμε θεσμοθετήσει το 25% μεσοσταθμικά σε όλα τα συστήματα».

«Έχουμε ανακοινώσει εξοπλιστικό ώστε να υπάρχει διαφάνεια, άρα λοιπόν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Από κει και πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: Όλα θα γίνουν, υπό συνθήκες διαφάνειας. Αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, που έχουν τραυματίσει το υπουργείο, που έχουν τραυματίσει τον πολιτικό κόσμο, που έχουν τραυματίσει την ελληνική κοινωνία, που έχουν οδηγήσει υπουργούς στη φυλακή, που έχουν κλονίσει την πίστη του Έλληνα πολίτη στο πώς διαχειριζόμαστε το υστέρημά του, εδώ δεν θα επαναληφθούν», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.