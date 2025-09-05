Κασσελάκης: Ο Τσίπρας θα πάει καλά γιατί με αντιγράφει – Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω

0

«Φτάνει πλέον με τις μηχανοραφίες, την ίντριγκα»

Αιχμηρός κατά του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τη φημολογία για επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική.

«Πιστεύω πως θα τα πάει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας. Πρώτον πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά αρχίζει νέο κόμμα. Από την στιγμή μου με αντιγράφει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Να έρθει και στις Σπέτσες που είναι στην περιφέρειά του, να μιλήσει σε ψηφοφόρους…», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και συνέχισε λέγοντας:

«Μακάρι να επιστρέψει. Γιατί όλοι πρέπει να κρινόμαστε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί, πώς προωθούμε ένα αφήγημα ότι θα έρθει ο σωτήρας και ο ένας, ο άλλος. Τους ξέρετε όλους πλέον. Κοιτάξτε εμένα, πόση λάσπη έχω φάει δύο χρόνια, πώς έχω αντέξει, πώς συνεχίζω… Και κοιτάξτε και άλλους που έχουν κάνει rebranding. Φτάνει πλέον με τις μηχανοραφίες, την ίντριγκα. Βάλτε καθαρούς ανθρώπους μπροστά που έχουν δουλέψει στην κοινωνία, φτάνει πια», ενώ ερωτώμενος εάν υπάρχει πιθανότητα συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα απάντησε χαρακτηριστικά «πάνω από το πτώμα μου. Το λέω ξεκάθαρα. Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω».

«Εγώ λέω στον ελληνικό λαό να μην μασάει σε ψεύτικα διλήμματα, να κοιτάξει τις επιλογές του, ν α δει ποια είναι η καθαρή εναλλακτική, να δει ποιος έχει τις ικανότητες να κάνει αυτή την οικονομία να δουλέψει για τους πολλούς και να αποφασίσει. Χρειαζόμαστε εκλογές. Θέλω να πέσει το παλιό σάπιο σύστημα, να έρθει ένα νέο μοντέλο στη χώρα», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.