Μητσοτάκης: Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα

«Ενθαρρύνουμε τα Ελληνικά Ναυπηγεία να μπουν δυναμικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες»

«Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς η υδάτινη ελληνική επιφάνεια συμπίπτει με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή.

«Αυτά τα υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη σημαίνουν πολλά περισσότερα από μία αναβάθμιση του στόλου του Λιμενικού Σώματος, όχι μόνον γιατί αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης, αλλά και γιατί σηματοδοτούν τη διαρκή δέσμευσή μας ότι τα ελληνικά νερά θα παραμείνουν ασφαλή και ότι η νομιμότητα θα απλωθεί σε όλη την έκτασή τους. Με δεδομένη τη μεγάλη μεταναστευτική πρόκληση, αυτά τα σκάφη ενσαρκώνουν τη διττή φύση της θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς, ενώ διαθέτουν αμυντικές δυνατότητες, είναι, επίσης, σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις με δυνατότητες έρευνας και διάσωσης», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Κατ΄αυτόν τον τρόπο», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «υπογραμμίζουν τη θεμελιώδη προσέγγιση της πατρίδας μας στο μεταναστευτικό, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θωράκιση των συνόρων μας και ταυτόχρονα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στις γυναίκες και στους άνδρες του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι «εσείς στο Λιμενικό το ξέρετε από πρώτο χέρι, καθώς δίνετε καθημερινά αυτές τις παράλληλες μάχες. Σας προτρέπω, λοιπόν, να κρατάτε κλειστά τα αυτιά σας σε όλους αυτούς που από την άνεση του σαλονιού τους ασκούν κριτική σε όλους σας που παλεύετε στα κύματα συχνά πυκνά αναπαράγοντας την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση, όπως είπε, των συνολικών παράνομων αυξήσεων στη χώρα μας το τρέχον έτος, πάρα τις αυξημένες πιέσεις στα νότια σύνορά μας, τονίζοντας ότι «η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησής μας να αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες ασύλου αποτέλεσε μία αποφασιστική καμπή».

Τέλος, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή «στο επόμενο μεγάλο πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος και γιατί όχι και του Πολεμικού Ναυτικού, να υπάρχει ενεργότερη η συμμετοχή των Ελληνικών Ναυπηγείων», τονίζοντας ότι «ενθαρρύνουμε τα Ελληνικά Ναυπηγεία να μπουν δυναμικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες, που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα».