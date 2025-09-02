Όλγα Κεφαλογιάννη κατά Δούκα: Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ, κάνει φτηνή προπαγάνδα

0

«Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων»

«Καμιά απάντηση για την Αθήνα», τονίζει σε σημερινή της ανακοίνωση η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην οποία ασκεί αυστηρή κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την απάντηση του τελευταίου στην επιστολή της για τα γκράφιτι κατά των Ισραηλινών.

Όπως σημειώνει η κ. Κεφαλογιάννη:

«η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος. Η επιστολή μας αφορούσε ένα σοβαρό θέμα, που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας. Και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας. Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του.

Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντά του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε τη φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία.

Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας.

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».