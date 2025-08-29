Δένδιας: Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς

0

«Παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες»

Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στην Άγκυρα, μετά από όσα είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος έκανε λόγο για «αντιτουρκικό» αίσθημα και «εξαρτημένη αντίδραση» στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως λυπάται ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, τις οποίες χαρακτήρισε «καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς», ενώ, όπως τόνισε, παραβιάζουν «την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών».

Από τη μεριά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε σε αυστηρό τόνο πως η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να μετατρέπεται η «αμηχανία σε εχθροπάθεια».

Αναλυτικά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του:

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».