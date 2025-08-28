Μάντζος: Η κυβέρνηση να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσης στη Μονή Σινά

0

«Προσβάλλει την ιστορία του αρχαιότερου εν ζωή χριστιανικού μοναστηριού»

«Η έκρυθμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ώρες στην Ιερά Μονή Αγ. Αικατερίνης του Όρους Σινά προσβάλλει την ιστορία του αρχαιότερου εν ζωή χριστιανικού μοναστηριού του κόσμου και απειλεί την ευόδωση του εθνικού στόχου της προστασίας του πνευματικού καθεστώτος και των περιουσιακών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Μονής, μετά την πρόσφατη πολύ σοβαρή εμπλοκή με το αιγυπτιακό Δημόσιο και την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης», σημειώνει ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος προσθέτει ότι «το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και προσωπικά ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και οι κοινοβουλευτικές του ομάδες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν λάβει ευθύς εξαρχής σαφείς θέσεις στηρίζοντας τα αιτήματα των νόμιμων εκπροσώπων της Μονής, την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσε να υποβαθμίσει το ζήτημα μιλώντας με απαξιωτικά σχόλια για όσους επισημαίναμε τον αυξανόμενο κίνδυνο στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία».

Σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση «να λάβει άμεσα όλες τις αναγκαίες διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσης και την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της Μονής και του πνευματικού της καθεστώτος».