ΚΚΕ: Πρωτιά-ντροπή της Ελλάδας οι ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες του λαού

«Κάνει φύλλο και φτερό την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα»

«Η πρωτιά- ντροπή της Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ως προς τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες του λαού είναι μία ακόμα ζωντανή απόδειξη όσων καταγγέλλει το ΚΚΕ εδώ και χρόνια, ενώ κάνει φύλλο και φτερό την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα», αναφέρει το ΚΚΕ.

Στο σχόλιο που εξέδωσε σχετικά με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ, τονίζει ότι «η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και απογειώνει η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να μη λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα, με τα ράντζα, τις μεγάλες αναμονές και τους αποκλεισμούς από υπηρεσίες να συνεχίζουν να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση».

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι όρος ώστε κανένας άνθρωπος να μη στερείται των υπηρεσιών περίθαλψης που μπορεί να του προσφέρει η επιστήμη τον 21ο αιώνα».