ΝΔ για τη Λένα Σαμαρά: Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά

«Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά»

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά», αναφέρεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ.

«Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Η Λένα Σαμαρά υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, πριν διακομιστεί στον Ευαγγελισμό.

Εκεί υπέστη καρδιακή ανακοπή και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.