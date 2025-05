Η φρεγάτα «Κίμων» βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα για δοκιμές

Η «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα FDI HN για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκίνησε τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές στις 21 Μαΐου, στο Λοριάν.

Όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group, το πλοίο αξιοποίησε την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων δοκιμών της «Amiral Ronarc'h», του πρώτου πλοίου της κατηγορίας για το γαλλικό ναυτικό. Η φρεγάτα, που έχει σχεδιαστεί με βάση τις απαιτήσεις του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ξεκίνησε τις θαλάσσιες δοκιμές της από τις εγκαταστάσεις της Naval Group, στο Λοριάν της Βρετάνης. Τις δοκιμές θα παρακολουθήσουν προσεκτικά οι εκπρόσωποι του Πολεμικού Ναυτικού.

Η πρώτη περίοδος στη θάλασσα θα αφιερωθεί κυρίως στη δοκιμή των συστημάτων πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πρόωσης και πλοήγησης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. δεύτερη περίοδος στη θάλασσα, λίγες εβδομάδες αργότερα, θα είναι αφιερωμένη στα συστήματα μάχης και την αντοχή στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Naval Group, το 2025 σηματοδοτεί ένα βασικό ορόσημο για το πρόγραμμα FDI, με δοκιμές στη θάλασσα και την επικείμενη παράδοση της πρώτης φρεγάτας για το εληνικό Πολεμικό Ναυτικό, μαζί με την επικείμενη καθέλκυση της τρίτης φρεγάτας, «Φορμίων». Έως το 2026, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει τρεις πρώτης τάξεως φρεγάτες FDI πολλαπλών αποστολών.

Η φρεγάτα FDI HN ένα πλοίο ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας, θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, είναι οι πρώτες φρεγάτες που επωφελούνται από μια ψηφιακή αρχιτεκτονική επί του σκάφους, που θα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν συνεχώς εξελισσόμενες απειλές. Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου.

Όσον αφορά την επιχειρησιακή καινοτομία, οι FDI εγκαινιάζουν την έννοια μιας πύλης υπολογιστών που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της καταπολέμησης μικρών, κοντινών εναέριων και επιφανειακών απειλών, επισημάνεται από τη Naval Group.

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

- Μήκος: περίπου 122 μέτρα

- Πλάτος: 18 μέτρα

- Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

- Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

- 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

- 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

- Πύραυλοι RAM

- Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

- 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

- 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ HS Kimon, first #FDI frigate for the @NavyGR, started her first sea trials on May 21st in Lorient, France.

The ship capitalized on the experience gained during the sea trials of Amiral Ronarc’h, the first of class for the @MarineNationale. pic.twitter.com/QEDA9ZAWwx

— Naval Group (@navalgroup) May 23, 2025