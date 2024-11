ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου ως ένα πρώτο θετικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

«Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή προς όφελος όλων των πολιτών και της περιφερειακής σταθερότητας» προσθέτει.

«Συγχαίρουμε τους εταίρους και συμμάχους μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, για τις σημαντικές διπλωματικές τους προσπάθειες» καταλήγει.

#Greece welcomes the announcement of the ceasefire agreement between #Israel and #Lebanon as a positive initial step towards lasting peace in the region. We urge all parties involved to implement this deal for the benefit of all civilians and regional stability. pic.twitter.com/XX9sqRdoUK

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 27, 2024