Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων».

I strongly condemn today’s terrorist attack in Ankara. Our thoughts and heartfelt condolences go out to the families of the victims.

