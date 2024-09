Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη για τη στήριξη της Ουκρανίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συμμετείχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρευρέθησαν και μίλησαν ηγέτες 31 χωρών, ανάμεσά τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

#Ukraine is not alone& will never be.

Today in New York, 31 countries have signed the declaration committing to support 🇺🇦 recovery& reconstruction.

President @ZelenskyyUa, together we will rebuild 🇺🇦& help it become even stronger. The aggressor, Russia, will pay for it. pic.twitter.com/LgQENbCNMI

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 25, 2024