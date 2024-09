Οριστική συμφωνία στο ΠΑΣΟΚ για τους όρους του ντιμπέιτ των υποψηφίων για την προεδρία

0

Θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ

Συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σ όλους στους όρους διεξαγωγής του ντιμπέιτ της 24ης Σεπτεμβρίου από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης.

Στη σημερινή συζήτηση διευθετήθηκε και η τελευταία εκκρεμότητα που αφορούσε στη διαλογική συζήτηση ανάμεσα τους. Έγινε δεκτή η πρόταση που είχε κατατεθεί από τη πλευρά της Άννας Διαμαντοπουλου και ο διάλογος θα διαρθρωθεί ως εξής: 30 δευτερόλεπτα ερώτηση/ 30 δευτερόλεπτα απάντηση/ 30 δευτερόλεπτα επανατοποθέτηση/ 30 δευτερόλεπτα ανταπάντηση.

Επικυρώθηκε η συμφωνία σε 6 θεματικές ενότητες:

1) Οικονομία ανάπτυξη

2) Κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό

3) Εξωτερική πολιτική, άμυνα, ΕΕ

4) Κράτος, Θεσμοί, Αυτοδιοίκηση

5) Κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση

6) ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα

Σύμφωνα με τη τελική συμφωνία σε κάθε θεματική ενότητα οι δημοσιογράφοι ρωτούν εντός 30 δευτερολέπτων και κάθε υποψήφιος-α απαντά εντός 90 δευτερολέπτων.

Κάθε υποψήφιος-α έχει το δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του ντιμπέιτ να απευθύνει ερώτηση/τοποθέτηση/σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιο-α του και σε διαφορετική θεματική ενότητα.

Οι υποψήφιοι θα κάθονται αλφαβητικά και διαδοχικά θα παίρνουν τον λόγο.

Το ντιμπέιτ θα κλείσει με τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων κάθε υποψηφίου.

Στους δυο δημοσιογράφους δίνεται η δυνατότητα συνολικά 6 follow up ερωτήσεων, που πρέπει όμως να υποβληθούν σε διαφορετικό υποψήφιο-α (ερώτηση follow up: 15 δευτερόλεπτα / απάντηση follow up: 30 δευτερόλεπτα).