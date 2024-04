Η αντίδραση της Τουρκίας στην ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για τα θαλάσσια πάρκα – «Δεν θα αποδεχτούμε το τετελεσμένο γεγονός»

Προειδοποιεί η Τουρκία πως «δεν θα δεχτεί τετελεσμένα», με αφορμή την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει την άμεση θεσμοθέτηση δύο μεγάλων, εθνικών, θαλάσσιων πάρκων. Πρόκειται για δύο πάρκα, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, τα οποία θα είναι από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Για την επιτήρησή τους θα αξιοποιηθεί υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης, με drones, ραντάρ, δορυφόρους και σκάφη, σε πραγματικό χρόνο (real time). Για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών θα διατεθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ενώ άμεση θα είναι η συνεργασία των αρμοδίων με το Λιμενικό Σώμα. Τελικός σκοπός είναι η επέκταση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, έτσι ώστε να καλύπτουν το 30% της θάλασσάς μας, ενώ έως το 2030 στο 10% των θαλασσών μας δεν θα επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία σε ανακοίνωσή της «σχετικά με το Θαλάσσιο Πάρκο που θα ανακοινώσει η Ελλάδα στο Αιγαίο» σημειώνει:

