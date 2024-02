Τζέφρι Πάιατ: Ό,τι και να συμβεί στις εκλογές η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ θα γίνεται πιο δυνατή

0

Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση

«Ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη συμμαχία με την Ελλάδα να γίνεται πιο δυνατή». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Assistant Secretary στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, σε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ολοκλήρωσης της Ανατολικής Μεσογείου, την ενεργειακή συνεργασία και την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τις προκλήσεις για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε στο think tank Foundation for Defense of Democracies FDD.

Στη συζήτηση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 5ου Φόρουμ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο συμμετείχαν η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Assistant Secretary στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ,Τζέφρι Πάιατ, o Senior Vice President του FDD, Jonathan Schanzer και ο Senior Fellow του FDD, ειδικός επί των τουρκικών, Sinan Ciddi, ενώ τους συμμετέχοντες παρουσίασε ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC, Έντι Ζεμενίδης. Συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν την πρώτη ημέρα του Φόρουμ και σε άλλα think tanks με βάση την Ουάσιγκτον.

Ο Τζέφρι Πάιατ υπογράμμισε την εμβάθυνσης της συνεργασία Ελλάδας ΗΠΑ ειδικά σε θέματα ενέργειας, ενεργειακής μετάβασης και ασφάλειας. Σημείωσε πως θεσμοί όπως τα 3+1 σχήματα συνεργασίας και το East Med Gas Forum παίζουν σημαντικό ρόλο ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου.

Ο κ. Pyatt έκανε ιδιαίτερη μνεία στον IMEC, αλλά και στην επερχόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία.

Μίλησε ακόμα για την ένταξη της Ελλάδας στο Three Seas, αλλά και για τον «κάθετο διάδρομο» που ως πρωτοβουλία θα μειώσει την εξάρτηση χωρών της κεντρικής Ευρώπης και των Δυτ. Βαλκανίων από τα ρωσικά καύσιμα επισπεύδοντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή. Μάλιστα ανέφερε πως νωρίτερα το πρωί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση, όπου συζήτησαν για τον επιτυχημένο εταιρικό μετασχηματισμό της εταιρείας, το νέο εγχείρημα στη Ρουμανία και την επιτάχυνση της ένταξης των ανανεώσιμων στην Ελλάδα και στις χώρες της περιοχής.

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι στο καλύτερο επίπεδο που έχουν υπάρξει ποτέ» υπογράμμισε η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, προσθέτοντας ότι με τις ΗΠΑ μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και τα ίδια συμφέροντα. Επισήμανε πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή σημειώνοντας τις δυο διαστάσεις που έχει ως πυλώνας σταθερότητας: μια εσωτερική και μια εξωτερική.

«Η Ελλάδα είναι μια σταθερή δημοκρατία» ανέφερε υπογραμμίζοντας πως η χώρα ξεπέρασε τις κρίσεις διατηρώντας άθικτο τον κοινωνικό της ιστό και το πολιτικό της σύστημα. Η σταθερότητα και η κοινωνική συνοχή της την καθιστούν έναν αξιόπιστο συνομιλητή. Σημείωσε πως για τις βαλκανικές χώρες η Ελλάδα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο για την ένταξή τους τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ. Ειδικά για τη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά και δεσμούς με τις αραβικές χώρες.

Σε σχέση με την Τουρκία, η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε πως η Ελλάδα θέλει να μην έχει μια μεγάλη αντιδυτική χώρα ως γείτονα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να είναι όσο πιο κοντα στις πολιτικές του ΝΑΤΟ γίνεται, αλλά και να διατηρεί τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της. Επανέλαβε και πάλι πως η μοναδική διαφορά για την Ελλάδα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ενώ μίλησε και για το κυπριακό ζήτημα.