Μητσοτάκης: Πιθανή συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο που θα φέρει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα

0

Το μήνυμά του για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic»

Στην πιθανή συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο που θα φέρει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα εστίασε κατά τη διάρκεια μηνύματός του για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Καλησπέρα σας, λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας απόψε στο ΜΕΤ, ένα από τα πιο σπουδαία μουσεία του κόσμου.