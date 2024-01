Γεραπετρίτης: Η Αίγυπτος αποτελεί σημαντικό περιφερειακό πυλώνα σταθερότητας

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σήμερα στο 10ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Σύνδεσης, στο οποίο εκτός από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ έλαβαν μέρος ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελι, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των θεσμικών σχέσεων της Αιγύπτου με την Ένωση σε στρατηγικές.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Αίγυπτο πυλώνα σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή, ειδικά κατά την τρέχουσα εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία. Ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε τον εποικοδομητικό και μετριοπαθή ρόλο του Καΐρου στο πλαίσιο της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και σε σχέση με τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

📍Brussels - 10th EU-Egypt Association Council

FM George Gerapetritis stressed that Greece is supporting the strengthening of EU-Egypt relations pic.twitter.com/cJFwguW5Tn

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 23, 2024