Συνάντηση Γεραπετρίτη στο Αμμάν με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’

Με τη συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, η οποία είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στο Αμμάν.

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Γεραπετρίτης επισκέφτηκε την ελληνική πρεσβεία στην Ιορδανία.

Μετά το πέρας της επίσκεψής του στην Ιορδανία, όπου χθες συναντήθηκε με τον Ιορδανό ομόλογό του, ο κ. Γεραπετρίτης θα αναχωρήσει για το Κάιρο, όπου την Τετάρτη θα έχει συνομιλίες στο υπουργείο Εξωτερικών με τον αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι και θα γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο Σίσι.

