Στο Ερεβάν ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων

Το Ερεβάν επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου σήμερα, Τετάρτη, θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν (Ararat Mirzoyan), ενώ θα γίνει επίσης δεκτός και από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νίκολ Πασινιάν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκίνησε την επίσκεψή του με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ (πρώην twitter).

📍Yerevan

FM George Gerapetritis lays wreath at the Memorial to the Victims of the Armenian Genocide

📍Ερεβάν

Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη pic.twitter.com/61PQ1kw5vT

