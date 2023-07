Στόλτενμπεργκ: Ο Ερντογάν συμφώνησε να στηρίξει την υποψηφιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ

Άνοιξε ο δρόμος για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ απόψε, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την τριμερή συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σκανδιναβικής χώρας και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την είδηση και έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα».

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023