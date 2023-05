Τουρκικά ΜΜΕ για Ελλάδα: «Από το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά στη… μείωση της έντασης»

Στα ελληνοτουρκικά, στα F-16, στην επικοινωνία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν αλλά και στο συγχαρητήριο τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρόεδρο της Τουρκίας στρέφουν το βλέμμα τους τα τουρκικά ΜΜΕ. «Από το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά στη μείωση της έντασης… Αντί για στρατιωτικές ασκήσεις, θα γίνουν εκπαιδεύσεις» επισημαίνουν.

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τα F-16, αφού ο Ερντογάν θέτει το ζήτημα από το πρώτο τηλεφώνημα στον Μπάιντεν» αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ΜΜΕ της Τουρκίας ενώ για την Ελλάδα επισημαίνουν πως «αντί για στρατιωτικές ασκήσεις, θα γίνουν εκπαιδεύσεις».

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, το πρωί της Τετάρτης (31/5) μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου «FOX TV» Σελτσούκ Τεπελί, αναφέρει ότι «χάσαμε τα F-35 και τώρα μας θέτον τον όρο της Σουηδίας για τα F-16».

«Αφού το θέμα των F-16 τέθηκε μέχρι και στο συγχαρητήριο τηλεφώνημα, σημαίνει πως υπάρχει ζήτημα ανάγκης. Όπως σημαίνει πως θα καθυστερήσει το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος το οποίο παρουσιάστηκε προεκλογικά. Τέθηκε και ως ζήτημα ανταλλαγής και η Σουηδία. Σημαίνει πως χάσαμε και τα F-35 . Μιλάμε για κόπους 20 ετών και 12 δισ. δολαρίων. Πάει κι αυτό. Τότε σημαίνει πως ασκήσατε μια πάρα πολύ αποτυχημένη διπλωματία. Η κατάσταση είναι τόσο ξεκάθαρη» επεσήμανε ο Σελτσούκ Τεπελί σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Hürriyet, ο Τζο Μπάιντεν είπε στον Ταγίπ Ερντογάν ότι «η Δύση δεν είναι δίκαιη απέναντί σας».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφημερίδα ο Μπάιντεν είπε στον τούρκο πρόεδρο ότι «θέλω να μιλήσω στο Κογκρέσο για τα F-16 αλλά ζητάνε την ένταξη της Σουηδίας» ανοίγοντας το θέμα της άρσης του βέτο της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Εξάλλου, ο Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε συγχαρητήριο τηλεφώνημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή του με «ευχές για ευημερία και πρόοδο του τουρκικού λαού»

Όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της ΝΔ μέσω twitter: «Συνεχάρην τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του ως προέδρου της Τουρκίας και εξέφρασα τις καλύτερες ευχές μου για την πρόοδο και ευημερία του τουρκικού λαού».

I congratulated @RTErdogan on his re-election as the President of the Republic of Türkiye and extended my best wishes for progress and prosperity to the Turkish people.

