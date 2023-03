Το μήνυμα φιλίας Τσαβούσογλου και το «παράθυρο ευκαιρίας» από Δένδια – Η κίνηση – έκπληξη της Άγκυρας

Σε μια κίνηση που θα συζητηθεί προχώρησε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ευχήθηκε στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Όπως έλεγαν νωρίτερα το Σάββατο, διπλωματικές πηγές, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην επιστολή του, εκτός από τις ευχές για την 25η Μαρτίου, σημειώνει πως είναι βέβαιος ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας οι οποίες υφίστανται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα παγιωθούν στο μέλλον.

Παράλληλα δηλώνει αποφασισμένος να συμβάλει περαιτέρω στην τωρινή θετική δυναμική η οποία επικρατεί στις διμερείς σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το tweet της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, που τονίζει:

We congratulate the people and the Government of the #HellenicRepublic on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/PBm74uj3Fv

