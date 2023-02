ΥΠΕΞ για σεισμό σε Τουρκία – Συρία: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τις απώλειες ζωών και τις ζημιές μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία που αγωνίζονται να σώσουν ζωές. Η Ελλάδα έχει κινητοποιήσει τους πόρους της και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», προσθέτει.

Profoundly saddened by the loss of life & damage following the devastating earthquake that hit #Türkiye & #Syria. Our thoughts are w/ the victims’ families, the injured & the rescue crews fighting to save lives. #Greece has mobilised its resources & is ready to provide assistance pic.twitter.com/gcJAk5QW9o

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 6, 2023