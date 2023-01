Τσαβούσογλου: Με άδεια χέρια έφυγε από τη συνάντηση με Μπλίνκεν για τα F-16 – «Υπάρχουν ενδείξεις πως έχει αλλάξει η ισορροπημένη πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα»

Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν, στην Ουάσινγκτον, καθώς η Άγκυρα δεν φαίνεται να πήρε καμία ξεκάθαρη δήλωση εκ μέρους της Ουάσινγκτον για τα F-16.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, ο Τσαβούσογλου επανέλαβε πως «η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά με αμερικανικά όπλα και οι ΗΠΑ δεν λένε τίποτα» και πως «ο Μενέντεζ και κάποιοι άλλοι επιχειρούν να εμποδίσουν την πώληση των F-16».

Ο Τσαβούσογλου έδειξε τη δυσαρέσκειά του και για τις εννέα αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε στο Haber Global: «Υπάρχουν ενδείξεις πως έχει αλλάξει η ισορροπημένη πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα. Αν και το τελευταίο διάστημα επιχείρησαν με κάποιες δηλώσεις τους να κρατήσυν κάποιες ισορροπίες, στην πράξη βλέπουμε πως έχει χαλάσει αυτή η ισορροπία. Εγώ αυτό δεν το λέω μόνο για κάποιες δηλώσεις του Μενέντεζ και κάποιων άλλων που προσπαθούν να εμποδίσουν την πώληση των F-16 στην Τουρκία.

«Εδώ η Ελλάδα παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών και αυτό συμβαίνει με τα τεθωρακισμένα οχήματα που παραχωρούν οι ΗΠΑ και στο ζήτημα αυτό δεν υπήρξε κάποια ένσταση των ΗΠΑ. Δεν είπαν 'δεν μπορείς να το κάνεις αυτό'. Επίσης, η Ελλάδα δηλώνει πως οι εννέα βάσεις (των ΗΠΑ) είναι για να υπάρχει εξισορρόπηση απέναντι στην Τουρκία και απο τις ΗΠΑ δεν είδαμε κάποια δήλωση που να διαψεύδει αυτό».

«O κ. Μπλίνκεν σήμερα μας δήλωσε πως 'διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών και κρατούμε ισορροπημένη στάση'».

Discussed many important issues with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu as part of the U.S.-Turkiye Strategic Mechanism. I look forward to continued coordination on @NATO’s response to Russia’s unprovoked war against Ukraine, Syria, and other challenges. pic.twitter.com/0zVYXYt2Od

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2023