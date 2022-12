Υπουργείο Εξωτερικών: Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κύρια βάση για τη διατήρηση της διεθνούς έννομης τάξης

«Σαν σήμερα, πριν από 40 χρόνια, η 3η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας υιοθέτησε τη Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι», επισημαίνει σε μήνυμά του μέσω Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπογραμμίζει πως «η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος της UNCLOS, προσυπογράφει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ως κύρια βάση για τη διατήρηση της διεθνούς έννομης τάξης και την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και της σταθερότητας». Την ανάρτηση αναδημοσιεύει στον λογαριασμό του στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

40 years ago today the 3rd UN Conference on the Law of the Sea adopted the Montego Bay Convention.

As a signatory party to #UNCLOS, 🇬🇷 subscribes to Int'l Law of the Sea as a key basis to unhold the international legal order and promote peaceful resolution of disputes & stability https://t.co/CWvREBR0Iq

