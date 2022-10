Μητσοτάκης για Ερντογάν: Σηκώθηκα όρθιος και είπα «ό,τι έχω να πω στο λέω κατά πρόσωπο»

'Ενταση επικράτησε στο δείπνο της Πέμπτης στην Πράγα, όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στην Ελλάδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σηκώνει το γάντι και να απαντά.

Ο πρωθυπουργός συζητούσε με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ακούγεται να λέει για το περιστατικό με τον Ερντογάν: «Σηκώθηκα όρθιος και είπα: Ό,τι έχω να πω σου το λέω κατά πρόσωπο».

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC

"Stood up and said to Erdogan...in your face" pic.twitter.com/FXTO27KenV

— Georg von Harrach (@georgvh) October 7, 2022