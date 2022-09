Θάνατος βασίλισσας Ελισάβετ: Συλλυπητήρια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Καταιγίδα» τα μηνύματα από όλο τον κόσμο

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε οπ[ρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, την οποία όπως αναφέρει στο μήνυμά του στο twitter την θεωρεί ως μεγάλο παράδειγμα για την αφοσίωσή της στον βρετανικό θρόνο.

«Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Το καθήκον, η υπηρεσία και η αφοσίωση που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας της δεν ήταν απλώς υποδειγματικά αλλά εξαιρετικά».

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. The duty, service, and dedication she demonstrated throughout her reign was not just exemplary but extraordinary.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 8, 2022