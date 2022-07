Προκαλεί σύμβουλος του Ερντογάν: Μας ανήκουν τα νησιά του Αιγαίου

Άκρως προκλητικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Altınbas της Κωνσταντινούπολης και μέλος του Προεδρικού συμβουλίου για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Τσαγρί Ερχάν, σε δηλώσεις του σε εκπομπή του εθνικού δικτύου TRT.

«Οι Έλληνες δεν λένε ότι η ιδιοκτησία αυτών των νησιών είναι αμφισβητούμενη αλλά λένε ότι αυτά ανήκουν σε αυτούς και ότι τους παραδόθηκαν αρχικά από τους Ιταλούς και ακολούθως με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947» είπε, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

«Αντίθετα εμείς λέμε ότι ιδιοκτησία αυτών των περιοχών είναι αμφισβητούμενη για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιο αφήγημα. Αν οι Έλληνες υποστηρίζουν ότι είναι δικά τους τότε και εμείς πρέπει να πούμε “όχι” σε αυτό και να επιμένουμε ότι αυτά πραγματικά ανήκουν σε εμάς».

#Turkey steps up campaign against #Greece with President's advisor Cagri Erhan openly claiming in state-run TV that Aegean islands, whose sovereignty was recently questioned by #Erdogan gov't, actually belongs to Turks, their status not disputed at all. pic.twitter.com/kQF7nZAdHh

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 3, 2022