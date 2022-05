Κώστας Σκρέκας: Η Τήλος το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο

0

Αναμένεται να έχει μηδενικά οικιακά απορρίμματα, ενώ ήδη έχει καταφέρει να ανακυκλώνει σε ποσοστό 86%

«Η Τήλος είναι έχει καταφέρει να είναι το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης παγκοσμίως και αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει όλους με ελπίδα». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τον υπουργό επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο, και τον αρμόδιο γενικό γραμματέα Μανώλη Γραφάκο, σε εκδήλωση παρουσίασης του πρωτοποριακού προγράμματος "Just Go Zero", της Polygreen στο ακριτικό νησί. Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα, η Τήλος πρόκειται να μετατραπεί στο πρώτο «πράσινο» νησί παγκοσμίως, με μηδενικά οικιακά απορρίμματα, ενώ ήδη έχει καταφέρει να ανακυκλώνει σε ποσοστό 86%.

Από τον Δεκέμβριο του 2021 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, μοιράστηκαν τσάντες και δοχεία σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι ξεκίνησαν να χωρίζουν τα απορρίμματά τους σε ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα και μη ανακυκλώσιμα.

Τα απορρίμματα συλλέγονται τρεις με τέσσερεις φορές την εβδομάδα από το κάθε σπίτι, με φορτηγά της εταιρείας και καταλήγουν στο "3Κ", τη σύγχρονη μονάδα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων Polygreen, όπου γίνεται η διαλογή σε εικοσιπέντε ρεύματα, ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό καταλήγει σε επεξεργασία για ενεργειακή αξιοποίηση. Σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία κατά πλειοψηφία αγκάλιασε το πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο αναμένεται σύντομα να φθάσει σε ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 90%.

«Για μια ακόμα φορά, το πανέμορφο νησί της Τήλου πρωτοπορεί και μας δείχνει το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων για το σύνολο των μικρών νησιών της χώρας μας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της απόστασης με την ηπειρωτική χώρα και την επιβάρυνση που δέχονται από τις τουριστικές ροές το καλοκαίρι. Με το πρόγραμμα αυτό, κάνουμε ένα ακόμα βήμα για τη μετατροπή των ελληνικών νησιών σε κοιτίδες βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας, αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο υπουργός.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Σκρέκας στην εκπαίδευση των πολιτών και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ενώ επεσήμανε την αξία της πρωτοβουλίας σε επίπεδο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς ήδη η Τήλος πρωτοπορεί σε ζητήματα αειφορίας, αφού το 100% σχεδόν των ενεργειακών αναγκών της καλύπτονται από ΑΠΕ.

Απ' την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μετέφερε την αμέριστη στήριξη του πρωθυπουργού, ενώ απευθυνόμενος προς τους κατοίκους του νησιού δήλωσε: «Αυτό που έχετε πετύχει είναι μοναδικό για όλη την Ελλάδα, προς όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, και έχει προκύψει σε τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα».



«Πρέπει όλοι να μπούμε σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που υπηρετεί στόχους της κυκλικής οικονομίας. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες στο περιβάλλον. Είμαστε περαστικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος και πρόσθεσε: «Αυτό που μετράει είναι να δημιουργήσουμε μία αυτοδύναμη Ελλάδα που στρώνει το δρόμο για τις επόμενες γενιές».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, απ' την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, επεσήμανε: «Στην Τήλο γιορτάζουμε την ικανότητά μας να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Η Τήλος αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα με το καλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπήρξε άριστη, αλλά η επιτυχία, ο πιο κρίσιμος παράγοντας, ήταν οι πολίτες. Ο ικανότερος παίκτης ενός πολύ καλού σχεδίου, ήταν και παραμένουν για το μέλλον οι δημότες του νησιού, που λειτούργησαν με υπευθυνότητα και σοβαρότητα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι: «Η μακρά δημοσιονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, απέδειξε πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει εξοικονόμηση περιβαλλοντικών πόρων».

«Η Τήλος πέτυχε να βγει απ' την αφάνεια, και με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης έχει πετύχει να αποτελεί έναν ευδιάκριτο τουριστικό προορισμό. Πρωτοπορεί σε ΑΠΕ, περιβάλλον και μεταναστευτικό», δήλωσε η Μαρία Αλειφέρη, η δήμαρχος της Τήλου. Όπως πρόσθεσε, «αποδείξαμε ότι η πρωτοπορία δεν ξεκινάει από το κέντρο, αλλά από μικρά νησιά μας, τα οποία μπορούν να είναι παράδειγμα». Μάλιστα, αναφέρθηκε στη μνήμη του αείμνηστου δημάρχου, Τάσου Αλειφέρη, ο οποίος, όπως είπε, «έπεισε την τοπική κοινωνία ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Με το πρόγραμμα Just Go Zero, αποδεικνύει η Τήλος ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε απ' την πλευρά του ο CEO και ιδρυτής της Polygreen, Θανάσης Πολυχρονόπουλος, «όλα ξεκίνησαν από ένα όραμα: Βρισκόμαστε στις απαρχές ενός νέου πολιτισμού. Του πολιτισμού χωρίς απόβλητα. Και από το ακριτικό νησί της Τήλου, στόχος μας είναι να δώσουμε το στίγμα αυτού του νέου παγκόσμιου πολιτισμού. Τον πολιτισμό των νησιών του Νοτίου Αιγαίου». Αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, ο κ. Πολυχρονόπουλος δήλωσε ότι «δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί το εγχείρημα χωρίς τη συμβολή της δημάρχου και του Περιφερειάρχη, ενώ οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και ήρωες είναι οι κάτοικοι της Τήλου», αφιερώνοντας το όλο εγχείρημα στη μνήμη του Τάσου Αλειφέρη.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο επίτροπος Περιβάλλοντος Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, εξήρε τις προσπάθειες του ελληνικού νησιού, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επεσήμανε τη στήριξη της ΕΕ σε ζητήματα κυκλικής οικονομίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι πολλοί θα μιμηθούν το παράδειγμα του ακριτικού νησιού.

«Ξεπεράσαμε τους Ευρωπαϊκούς στόχους ανακύκλωσης στην Τήλο», ανέφερε απ' την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΥΠΕΝ Μανώλης Γραφάκος. Τόνισε, ότι η δράση έχει μεγάλη σημασία για την ενίσχυση της χώρας να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, ενώ χαρακτήρισε την Τήλο, ως ένα νησί με εμβληματικές «πράσινες» παρεμβάσεις.

Ο κ. Γραφάκος επεσήμανε ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες απομείωσης των προστίμων στο σύνολο της χώρας, ενώ έκανε γνωστό ότι μέχρι τις αρχές του 2023, θα έχουν ολοκληρωθεί οι δημοπρατήσεις των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων για το σύνολο της χώρας.

