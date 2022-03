Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter χαιρέτισε το ψήφισμα του ΟΗΕ με το οποίο καταδικάζεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

"Ο ΟΗΕ μίλησε ξεκάθαρα και ηχηρά καταδικάζοντας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία . Αυτή η ιστορική ψήφος δεν είναι μόνο έκφραση διεθνούς αλληλεγγύης, αλλά άμεση απαίτηση να αποσύρει η Ρωσία αμέσως και πλήρως τα στρατεύματά της. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας" σημείωσε ο πρωθυπουργός.

The UN has spoken clearly and loudly in condemning Russia’s invasion of #Ukraine. This historic vote is not only an expression of international solidarity, but a direct demand that #Russia immediately and completely withdraws its troops. We stand with Ukraine.

