Tηλεφωνική συνομιλία Δένδια με τον απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου

Τηλεφωνική συνομιλία με τον απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο Χριστοδουλίδης παραιτήθηκε από τη θέση του.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον κ. Χριστοδουλίδη για την άψογη συνεργασία και συντονισμό τους στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

In a phone call today, I thanked outgoing #Cyprus FM @Christodulides for our excellent cooperation & coordination in safeguarding 🇬🇷🇨🇾 national interests in difficult times. pic.twitter.com/bsCir9HZCh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 9, 2022