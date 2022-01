0

Καυστική ανάρτηση στο Twitter από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

«Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ Αλέξης Τσίπρας τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τα σχολεία, με ανάρτησή του στο twitter.

«Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η ταινία «don’t look up» θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look the cases»… Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Και ο Θεός βοηθός… » αναφέρει ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του.