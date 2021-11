Μητσοτάκης: Η οικονομία ανακάμπτει εντυπωσιακά, ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπεράσει το 7% το 2021 και το 5% το 2022

0

«Η ανεργία μειώνεται και οι νέοι Έλληνες για πρώτη φορά επιστρέφουν στη χώρα»

«Η οικονομία ανακάμπτει εντυπωσιακά, αναμένω ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπεράσει το 7% το 2021 και το 5% το 2022», δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Στη συνέντευξη που δημοσιεύεται με τίτλο «Η Ελλάδα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα. Πώς επέστρεψε σε θετική πορεία» (Greece was in deep trouble. How did it right the ship), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι στόχος του είναι η Ελλάδα να γίνει το success story της ευρωζώνης. «Η ανεργία μειώνεται και οι νέοι Έλληνες για πρώτη φορά επιστρέφουν στη χώρα» τονίζει.

Σε ερώτηση για τις επενδύσεις και το ενδιαφέρον επιχειρήσεων όπως η Microsoft, η Amazon και η Tesla, o πρωθυπουργός απαντά ότι «όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στην Ελλάδα. Ο λόγος που το κάνουν είναι κυρίως λόγω του ανθρώπινου κεφαλαίου μας».

Ερωτηθείς για τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωζώνης και το χρέος, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν ίσχυσαν αυτοί οι κανόνες, γεγονός που επέτρεψε «τη διάθεση σημαντικών πόρων για την ενίσχυση των οικονομιών».

Προσθέτει ότι στην Ελλάδα η ανεργία μειώθηκε εν μέσω πανδημίας και υπογραμμίζει ότι οι αρχικοί κανόνες ήταν υπερβολικά άκαμπτοι. «Επέβαλλαν πολύ μεγάλα βάρη στις χώρες που έχουν υψηλότερο χρέος. Η δική μου οπτική είναι ότι η χώρα πρέπει να αναπτυχθεί. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η οικονομία, τόσο καλύτερη θα είναι η δημοσιονομική μας θέση» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη είναι η λύση για το χρέος και ότι η Ελλάδα «θα μπορεί να παράγει πρωτογενές πλεόνασμα από το 2023».

Μιλώντας για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη ο πρωθυπουργός σημειώνει: «Βλέπουμε τώρα μια έξαρση, αλλά πιθανότατα θα δούμε την κορύφωση μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Αν κοιτάξετε τις επιδόσεις μας από την αρχή της πανδημίας, τα πήγαμε καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που αποτέλεσε έκπληξη δεδομένου ότι είχαμε ένα σχετικά υποχρηματοδοτούμενο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Σήμερα, το 90% των ατόμων στη ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι».