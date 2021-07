Η Τουρκία καλεί τον Έλληνα πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με την Γαλατασαράι

Ενοχλημένοι είναι στην τουρκική κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν επετράπη η είσοδος στη χώρα στην αποστολή της Γαλατασαράι και γι' αυτό καλούν τον Έλληνα πρέσβη για εξηγήσεις, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Η αποστολή της Γαλατασαράι είχε φτάσει το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα, ενόψει του φιλικού αγώνα της Τρίτης με τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά επέστρεψε στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές και δη τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, τα 81 μέλη της αποστολής αρνήθηκαν να υποβληθούν σε νέο τεστ κορονοϊού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τα μέλη της αποστολής της Γαλατασαράι είχαν υποβληθεί σε μοριακά τεστ την Κυριακή στην Τουρκία και τα έφεραν ως αποδεικτικά, αλλά δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστα.

#BREAKING Turkey summons Greek Ambassador Michael-Christos Diamessis to protest rude attitude displayed towards Turkish football team Galatasaray at Athens airport

