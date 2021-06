Νέες απειλές από τον σύμβουλο του Ερντογάν: Θα ξαναπνίξουμε τους Έλληνες στη θάλασσα

Μπορεί σήμερα, Δευτέρα (14/06) να συναντώνται κατ' ιδίαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο, η πλευρά της Τουρκίας δεν δείχνει διάθεση να βάλει τέλος στις προκλήσεις και τις απειλές κατά της Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος του τούρκου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Μεσούτ Χακί Τζασίν επανέλαβε την απειλή ότι θα «πνίξουν» και πάλι τους Έλληνες, όπως το 1922 στη Σμύρνη. Μιλώντας στο CNN Turk ο Τζασίν και αναφερόμενος στις στρατιωτικές και γεωπολιτικές συμμαχίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έναντι του τουρκικού επεκτατισμού, δήλωσε προκλητικά πως «η Τουρκία είναι πλήρως έτοιμη και περιμένει στα χαρακώματα. Είμαστε υπομονετικοί και δεν κοιμόμαστε». Παράλληλα επιτέθηκε και κατά των ΗΠΑ για τη συνεργασία που αναπτύσσουν με τη χώρα μας, μπλέκοντας τον Κεμάλ Ατατούρκ, τη Σμύρνη και τη Μικρασιατική Καταστροφή.

«Είμαστε υπομονετικοί, όπως ακριβώς υπομονετικός ήταν και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και στο τέλος έδωσε την εντολή για πυρ κατά των Ελλήνων στις 26 Αυγούστου 1922. “Αλλάχ Αλλάχ” και οι Έλληνες ξαφνικά βρήκαν τον εαυτό τους να έχουν απωθηθεί πίσω, μέχρι τη Σμύρνη. Όλοι τους πνίγηκαν στη θάλασσα. Δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό. Οι Έλληνες το αποκαλούν αυτό ως την καταστροφή του αιώνα. Δεν μπορείς να με νικήσεις ξανά. Γιατί έρχεσαι κατά πάνω μου με αμερικάνικη υποκίνηση; Αν δεν έμαθες από την ιστορία θα σου διδάξουμε ξανά» είπε μεταξύ άλλων σύμφωνα με το απόσπασμα που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο τούρκος αυτοεξόριστος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Nice, positive messages to NATO allies ahead of Brussels @NATO leaders' summit. Turkish President #Erdogan's advisor Hakki Casin vows to drown Greek troops in Aegean waters if #Greece does not behave. pic.twitter.com/TRgq5FUK8b

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) June 13, 2021