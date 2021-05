Με πέντε ζώνες άμυνας ανοίγει ο τουρισμός στην Ελλάδα – Τα πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία

0

Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης ανέπτυξε το εθνικό σχέδιο - Τα εντυπωσιακά βίντεο του ΕΟΤ με το σύνθημα «All you want is Greece»

Από το Σούνιο έριξε το σύνθημα για την έναρξη της σεζόν, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης. Στη συνέντευξη Τύπου του κ. Θεοχάρη παρουσιάστηκαν επίσης και τα πέντε νέα σποτ του ΕΟΤ, μέσω των οποίων παρουσιάζεται η χώρας μας με εντυπωσιακές εικόνες σε όλο τον κόσμο με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.

«Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέρουμε την Ελλάδα ως έναν τόπο ταυτόσημο με τη φιλοξενία και την ασφάλεια», είπε αρχικά ο υπουργός Τουρισμού και πρόσθεσε: «Τιμάμε τη διαχρονικότητα της Ελλάδας και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες όλων. Ανοίξαμε με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχτήκαμε τους επισκέπτες με ασφάλεια. Γι’ αυτό η χώρα μας βραβεύτηκε ως πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουρισμού για το 2020».

Ο Χάρης Θεοχάρης σημείωσε πως: «Οι προτεραιότητες έχουν ανατραπεί στη ζωή όλων μας και αυτό επηρεάζει και τον τουρισμό. Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια. Οφείλουμε αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία στους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού, σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα».

Ο υπουργός Τουρισμού, τόνισε πως ο τουρισμός ανοίγει με ένα σχέδιο προστασίας της υγειονομικής ασφάλειας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας:

Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα: Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση, πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR test έως και 72 ώρες πριν, πιστοποιητικό ανάρρωσης, ενεργοποίηση του Green Pass από 1 Ιουνίου Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας με rapid test Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια

Όπως τόνισε έχει καταρτιστεί χάρτης σε 35 σημεία ξενοδοχείων απομόνωσης, μετά από νέα ανάλυση επί τη βάσει των πυλών εισόδου και της απομόνωσης που μπορεί να γίνεται κατευθείαν.

Θα υπάρξει μάλιστα εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων των δραστηριοτήτων στον τουρισμό:

Λεωφορεία

Ξεναγήσεις

Μουσεία

Yachting

Ξενοδοχεία

Τα άλλα εμβόλια

Ο Χάρης Θεοχάρης ρωτήθηκε για το ρωσικό και το κινέζικο εμβόλιο, απαντώντας πως: «Φέτος τρίτα εμβόλια θα τα αποδεχτούμε, διότι επηρεάζουν άμεσες αγορές, το 1/3 της Σερβίας έχει εμβολιαστεί με κινέζικο κλπ η ρωσική αγορά είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα αγορά .

Το ρώσικο πιστοποιητικό είναι ψηφιακό και έχουν στα ρώσικα σε μία εφαρμογή της κυβέρνησης, η οποία μεταφράζεται άμεσα στα αγγλικά».

Μεγάλη αγορά η Βρετανία

Το θέμα με την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, με τον κ. Θεοχάρη να αναφέρει: «Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και από τις συζητήσεις που κάναμε διαπίστωσα ότι υπάρχει θέληση να επανεξεταστούν όλα τα δεδομένα για τη νέα κατηγοριοποίηση της χώρας μας. Αποφασίσαμε ένα πλαίσιο δράσης, το οποίο άρχισε να υλοποιείται από σήμερα για να μαζευτούν όλα τα δεδομένα και να λάβουν τις αποφάσεις τους. Είναι βάσιμο, ότι η διάθεση από την άλλη πλευρά είναι θετική. Θα δούμε αν με τα στοιχεία που θα δώσουμε, θα ικανοποιήσουμε και τα κριτήρια που βάζει η Μεγάλη Βρετανία. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι της τήρησης των υγειονομικών κανόνων.

Ο κ. Θεοχάρης έκανε γνωστό επίσης πως από αύριο «ανοίγουμε την πύλη των Ευζώνων. Ο οδικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει και το Ορμένιο, πιο ανατολικά ακόμα στη Βουλγαρία για να μπορέσει να μοιραστεί η κίνηση στις πύλες εισόδου. Ενδεχομένως, πριν αυξηθεί πολύ η ροή να ανοίξουμε και άλλες πύλες εισόδου».

All you want is Greece

Ο τουρισμός στην Ελλάδα ξεκινάει και στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού έγιναν γνωστά τα πέντε βίντεο του ΕΟΤ με το μήνυμα «All You Want Is Greece».

Τα διαφημιστικά σποτ που θα κάνουν τον γύρο του κόσμου για την προσέλκυση των τουριστών στην χώρα μας, δείχνουν εικόνες από την Ελλάδα που μαγεύουν.

«Ο ελληνικός τουρισμός έδειξε ότι δίνει μάχες και τις κερδίζει. Στοίχημα για οι 2021: “Ανοίγουμε πανιά” με ασφάλεια», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Χάρης Θεοχάρης.

Δείτε τα βίντεο: