Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Σε δείπνο εργασίας με τον ΥΕ/ΑΕ @JosepBorrellF. Συζητήσαμε για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Working dinner with #HRVP @JosepBorrellF in #Brussels. #EU-Turkey relations & recent developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/831HgwqRrG

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 25, 2021