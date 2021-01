Νέες τουρκικές προκλήσεις με NAVTEX για ασκήσεις στο Αιγαίο έως τον… Δεκέμβριο

0

Λίγες ημέρες πριν την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών

Σε ένα νέο μπαράζ από NAVTEX προχώρησε η Τουρκία λίγες ημέρες πριν από την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών.

Μάλιστα, η προκλητικότητα φτάνει σε άλλο επίπεδο, αφού δεσμεύουν περιοχές του Αιγαίου για ασκήσεις με πυρά μέχρι σχεδόν το τέλος του 2021. Εξαιρούνται μόνο η θερινή περίοδος, τα Σαββατοκύριακα, οι εθνικές εορτές, όπως και συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δείτε τις NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης:

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N - 026 17.00 E

37 08.50 N - 026 27.50 E

37 05.00 N - 026 09.00 E

37 24.00 N - 026 00.00 E

37 24.00 N - 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N - 025 10.00 E

39 20.00 N - 024 58.00 E

39 14.00 N - 024 40.00 E

38 54.00 N - 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N - 025 39.00 E

40 18.00 N - 025 30.00 E

40 35.00 N - 024 58.00 E

40 11.00 N - 024 33.00 E

40 09.00 N - 024 45.00 E

40 20.00 N - 024 56.00 E

40 07.00 N - 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

Επίσης, για τις 19 Ιανουρίου η Τουρκία προγραμματίζει άσκηση νότια της Λήμνου:

TURNHOS N/W : 0044/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 11:59)

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 19 JAN 21 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

39 30.00 N-025 33.00 E

39 40.00 N-025 33.00 E

39 40.00 N-025 20.00 E

39 30.00 N-025 20.00 E

CAUTION ADVISED.

