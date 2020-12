Νέες τουρκικές προκλήσεις με ΝΟΤΑΜ για αεροπορικές ασκήσεις στο Αιγαίο

0

Δεσμεύει πέντε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από τις 4/1 έως τις 24/2

Με νέες προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας προχωράει η Τουρκία, απαντώντας στις αμερικανικές κυρώσεις και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, εκδίδοντας ΝΟΤΑΜ για ασκήσεις της Πολεμικής της Αεροπορίας στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Όπως μετέδωσε το Mega, η Τουρκία δεσμεύει από τις 4 Ιανουαρίου έως τις 24 Φεβρουαρίου 2021 πέντε περιοχές, μεταξύ Λέσβου και Λήμνου, μεταξύ Λέσβου-Χίου- Βόρειων Σποράδων, μεταξύ Χίου-Σάμου-Ικαρίας και ανατολικών Κυκλάδων, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και ανατολικά της Κρήτης.

Αναλυτικά οι ΝΟΤΑΜ της Τουρκίας αναφέρουν:

A6487/20 (Issued for LTBB LGGG PART 1 OF 4) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

1- TURKEY REQUESTED THE GREEK AIS TO PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM

FOR THE EXERCISE AREA LOCATED WITHIN INTERNATIONAL AIRSPACE OF

AEGEAN SEA REGARDING THE TURKISH WITHOUT FIRING TRAINING FLIGHTS

TO BE CONDUCTED BTN 04 JAN- 24 FEB 2021. WITH REF 111256 DEC

2020 LTAAYEYX.

2- GREEK AIS PROMULGATED AS MODIFIED APPROPRIATE NOTAM FOR THE

EXERCISE AREA IN ACCORDANCE WITH OUR REF 111256 DEC 2020 LTAAYEYX.

UNDER THESE CIRCUMSTANCES DUE TO THE INSISTENT ATTITUDE OF GREECE,

TURKEY IS LEFT WITH NO OTHER ALTERNATIVE BUT TO TAKE ITS OWN

INITATIVE TO PROMULGATE THE NECESSARY NOTAM FOR THE EXERCISE AREA.

PART 1 OF 4. 04 JAN 10:01 2021 UNTIL 24 FEB 14:00 2021. CREATED: 15 DEC 15:15

2020

A6487/20 (Issued for LTBB LGGG PART 2 OF 4) – 3- TURKEY WILL TAKE NECESSARY MEASURES FOR THE SAFETY OF THE GENERAL

AIR TRAFFIC AS SHE DID IN THE PAST AND IS ALWAYS READY FOR

COOPERATION AND COORDINATION IN THIS RESPECT.

1ST AREA

A. LATERAL LIMITS : 393800N0251400E 394100N0253500E 393000N0253800E

392300N0254900E 391500N0250700E

B. VERTICAL LIMITS : SFC-10000FT AMSL(INCL)

C. DATE AND TIME : JAN 04 20 1001-1400 UTC, JAN 08 14 26 0500-0859

UTC, FEB 01 10 18 22 1001-1400 UTC, FEB 04 16 23 0500-0859 UTC

2ND AREA

A. LATERAL LIMITS : 390358N0251230E 385300N0261000E 384310N0261435E

384150N0261350E 384313N0252138E 384521N0252132E 384521N0250244E

B. VERTICAL LIMITS : SFC-10000FT AMSL(INCL)

C. DATE AND TIME : JAN 05 21 0501-0859 UTC, JAN 18 27 1001-1400 UTC,

FEB 02 11 19 0501-0859 UTC, FEB 08 16 24 1001-1400 UTC

PART 2 OF 4. 04 JAN 10:01 2021 UNTIL 24 FEB 14:00 2021. CREATED: 15 DEC 15:15

2020

A6487/20 (Issued for LTBB LGGG PART 3 OF 4) – 3TH AREA

A. LATERAL LIMITS : 380900N0261400E 380200N0260800E 380300N0250800E

373600N0253000E 375400N0263600E

B. VERTICAL LIMITS : SFC-10000FT AMSL(INCL)

C. DATE AND TIME : JAN 07 19 28 0501-0859 UTC, JAN 11 13 25

1001-1400 UTC, FEB 03 15 1001-1400 UTC, FEB 17 0501-0859 UTC

4TH AREA

A. LATERAL LIMITS : 362300N0283400E 353400N0281600E 353000N0290000E

360500N0290600E

B. VERTICAL LIMITS : SFC-10000FT AMSL(INCL)

C. DATE AND TIME : JAN 04 13 25 27 1001-1400 UTC, JAN 07 08 14 19 21

0500-0859 UTC, FEB 01 10 18 24 1001-1400 UTC,

FEB 04 11 16 17 0500-0859 UTC

5TH AREA

A. LATERAL LIMITS : 352500N0290000E 350000N0290000E 350000N0274000E

352500N0274000E

B. VERTICAL LIMITS : SFC-10000FT AMSL(INCL)

C. DATE AND TIME : JAN 05 12 26 28 0501-0859 UTC,

JAN 11 18 20 1001-1400 UTC, FEB 02 09 18 23 0501-0859 UTC, FEB 03 08

15 16 22 1001-1400 UTC

PART 3 OF 4. 04 JAN 10:01 2021 UNTIL 24 FEB 14:00 2021. CREATED: 15 DEC 15:15

2020

A6487/20 (Issued for LTBB LGGG PART 4 OF 4) – 4- PROCEDURES FOR EXERCISE AIRCRAFT:

A. THE FLIGHTS WILL BE CONDUCTED AT VFR CONDITIONS AND UNDER

POSITIVE RADAR CONTROL.

B. EXERCISE AIRCRAFT SHALL DISPLAY ANTI COLLISION AND

NAVIGATION LIGHTS CONTINUOUSLY.

5- PROCEDURES FOR NON-EXERCISE AIRCRAFT:

IN THE INTEREST OF FLYING SAFETY DURING THE EXERCISE,NON-EXERCISE

AIRCRAFT ARE STRONGLY ADVISED NOT TO FLY WITHIN THE EXERCISE AREA. SFC – 10000FT

AMSL PART 4 OF 4, 04 JAN 10:01 2021 UNTIL 24 FEB 14:00 2021. CREATED: 15 DEC

15:15 2020