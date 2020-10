Νέα τουρκική Navtex για το Oruc Reis- Άμεση απάντηση της Ελλάδας

0

Η Άγκυρα δεσμεύει για έρευνες την περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά-νοτιοανατολικά της Καρπάθου

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα καθώς εξέδωσε νέα Navtex για το Oruc Reis προχώρησε η Τουρκία, δεσμεύοντας την περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά-νοτιοανατολικά της Καρπάθου έως τις 4 Νοεμβρίου.

Η νέα περιοχή ερευνών του Oruc Reis και των βοηθητικών του πλοίων Ataman και Cengiz Han, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, εκτείνεται στο νοτιοδυτικό όριο της ζώνης που κινούνταν τις προηγούμενες ημέρες ο τουρκικός στολίσκος.

Το δυτικό όριο της περιοχής που αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι σεισμικές έρευνες του Oruc Reis φτάνει μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, η ζώνη των νέων εργασιών που σχεδιάζουν οι Τούρκοι σταματά δηλαδή ακριβώς στην ζώνη της οριοθετημένης ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με βάση την συμφωνία της 6ης Αυγούστου με την Αίγυπτο.

Αντί-Navtex από την Ελλάδα

Άμεση ήταν η ελληνική αντίδραση στην κίνηση της Άγκυρας να ανανεώσει την παράνομη Navtex για το Oruc Reis έως τις 4 Νοεμβρίου και αφετέρου μετατοπίζοντας την περιοχή δραστηριότητάς του νοτιοδυτικότερα.

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Συγκεκριμένα, στην ελληνική Navtex τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε «μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Υπογραμμίζεται, δε, ότι ο σταθμός του Ηρακλείου «έχει την αρμοδιότητα για να εκδίδει μηνύματα Navtex στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τουρκική Navtex για έρευνες του Όρους Ρέις είχε ισχύ έως τις 27 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί, η ελληνική Navtex:

ZCZC HA11

242140 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.