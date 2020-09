Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο προσωπικό λογαριασμό στο Twitter ο Ν. Δένδιας.

I spoke by phone to #Germany FM @HeikoMaas. Regional developments with focus on situation in #EasternMediterranean & Libya discussed. pic.twitter.com/xpXx8QnytY

