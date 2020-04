Μητσοτάκης: Υπέρ της επείγουσας συγκρότησης Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρώπη

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε την επεξεργασία συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων

Υπέρ της επείγουσας συγκρότησης Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της επεξεργασίας συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων το συντομότερο δυνατόν, τάχθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ένταση των τουρκικών παραβιάσεων μέσω υπερπτήσεων οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός:

-Τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την επείγουσα συγκρότηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery Fund) επιπροσθέτως της λειτουργίας του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Ο πρωθυπουργός δήλωσε σύμφωνος με την άποψη ότι το Ταμείο αυτό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο (huge) και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κάποιου είδους κοινό εργαλείο μακροπρόθεσμου χρέους. Το Ταμείο θα πρέπει να λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς και να εστιάσει πρωτίστως σε επιχορηγήσεις προς τα κράτη μέλη παρά σε δάνεια. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός. Τόνισε δε ότι μια στρατηγική η οποία δεν θα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος κάθε χώρας, θα ήταν πράξη προς το συμφέρον όλων των χωρών κι όχι μόνο πράξη αλληλεγγύης. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά «πολύ λίγα, πολύ αργά» (too little, too late).

-Πρότεινε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να ζητήσει από την Κομισιόν την επεξεργασία μιας πολύ συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων, το συντομότερο δυνατόν. Επεσήμανε δε, ότι η Ενιαία Αγορά δεν υφίσταται μόνο για να υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών αλλά έχει ως πυλώνα και την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, και δίνοντας έμφαση στον τουρισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να υπάρξει το συντομότερο κοινή δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: «Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή στήριξη, μια χειροπιαστή απόδειξη θα ήταν να στηριχθεί ο τουρισμός στις χώρες του Νότου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί εγκαίρως ένα θετικό σήμα στην τουριστική αγορά, καλώντας όλες τις πλευρές να εργαστούν με ταχύτητα.

-Επανέλαβε την πρόταση που έχει ήδη διατυπώσει για μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις πατέντες ενός πιθανού εμβολίου κατά του κοροναϊού προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των κρατών-μελών σε αυτό όταν θα φτάσουμε στη φάση της μαζικής παραγωγής εμβολίων.

-Τόνισε ότι πρέπει να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα προς την Τουρκία για τις προκλητικές ενέργειες της τόσο στο Αιγαίο όσο κι έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ένταση των τουρκικών παραβιάσεων μέσω υπερπτήσεων οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα, ιδιαίτερα μετά και την πρόσφατη αποτυχία της 'Αγκυρας στην προσπάθεια της να παραβιάσει τα σύνορα στον Έβρο.

