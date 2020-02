Έκτακτα μέτρα της Ελλάδας στα σύνορα με την Τουρκία μετά την απόφαση Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα

«Η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα.

Μετά τις εξελίξεις στο Ιντλίμπ (Idlib) είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Νωρίς το πρωί είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο με πρόσφυγες να περνούν στην Ελλάδα έπειτα από την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι ανοίγει τα σύνορα.

Video shows refugees heading to the Aegean Sea beaches after #Turkey stated yesterday that it cannot control the borders after 33 soldiers were killed in #Idlib #Syria.

pic.twitter.com/LYM0QMSLY0

— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) February 28, 2020